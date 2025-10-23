ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

След разчистване на тонове боклуци: 1000 места се появяват във варненските гробища

Надежда Алексиева

1284
Снимка: Архив.

С решение на днешното заседание на Комисията по собственост и стопанство към Общински съвет – Варна, беше направена стъпка към решаването на дългогодишни проблеми: разчистване на гробищния парк и освобождаване на така нужните нови места.

Съветниците решиха печалба на общинското дружество „Обреди" към 31 декември 2024 г. да бъде използвана за частично премахване на натрупаните отпадъци в гробищен парк „Запад" в с. Тополи.

За периода 2015–2024 г. натрупаната печалба на дружеството възлиза на малко над 780 000 лева.
Предстои предложението да бъда одобрено и в комисията по финанси и бюджет.

Сметището, образувано в рамките на гробищния парк в продължение на повече от 10 години, е на площ от около 6 дка, а след почистването му ще освободи терен за близо 1000 нови гробни места, което ще облекчи недостига на площи, заяви в зала „Пленарна" управителят на „Обреди" Тодор Генков.

Снимка: Архив.

