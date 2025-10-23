СОС реши нова автобусна линия № 97 да обслужва столичния кв. „Малинова долина“

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Столичният общински съвет (СОС) реши да бъде създадена нова автобусна линия № 97, която ще обслужва квартал „Малинова долина“.

Според вносителите на предложението - зам.-кмета по транспорт Виктор Чаушев, кмета на район „Студентски“ Петко Горанов и общинския съветник от "Продължаваме промяната – Демократична България" Симеон Ставрев, през последните години районът се застроява интензивно и е необходимо да бъде осигурен редовен градски транспорт до него. Те посочват, че новата линия може да бъде въведена без увеличаване на броя на водачите, като дори е възможна икономия на човекочасове. Очаква се и значително подобряване на транспортното обслужване по натоварените булеварди „Г. М. Димитров“ и „Симеоновско шосе“, пише БТА.

Автобус 97 ще се движи по маршрут от метростанция „Фр. Ж. Кюри“ (локално платно) през метростанция „Г. М. Димитров“, бул. „Г. М. Димитров“, бул. „Симеоновско шосе“, ул. „Проф. Иван Странски“, ул. „Проф. Живко Сталев“ и ул. „Георги Русев“, след което ще се връща обратно по бул. „Симеоновско шосе“ до метростанция „Фр. Ж. Кюри“.

Предвижда се изграждането на пет нови спирки:

„Метростанция Фр. Жолио-Кюри“ – на бул. „Драган Цанков“ при изхода на метростанцията в посока Телевизионна кула;

„Бл. 64, ж.к. Студентски град“ – на ул. „Живко Сталев“ при бл. 64;

„Ул. Тодор Йончев“ – на ул. „Живко Сталев“ при ул. „Тодор Йончев“;

„Детска градина 190“ – на ул. „Живко Сталев“ при ул. „Едуард Генов“;

„Ул. Боян Боянов“ – на ул. „Георги Русев“ при ул. „Проф. д-р Боян Боянов“.

Ще бъде разработена и нова организация на движението в локалното платно на бул. „Драган Цанков“ между ул. „Никола Мирчев“ и ул. „Фредерик Жолио-Кюри“, която включва обособяване на спирка, промени в режима на паркиране и посоката на движение. Предвижда се също забрана за паркиране на ул. „Георги Русев“ между ул. „Живко Сталев“ и бул. „Симеоновско шосе“.

Новата линия трябва да започне да функционира не по-късно от 1 декември тази година.