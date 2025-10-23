Премиерът Росен Желязков ще се срещне с генералния секретар на Виетнамската комунистическата партия То Лам. Разговорът ще се състои в Гранитна зала на Министерския съвет на 24 октомври, петък. В присъствието на двамата лидери ще бъдат подписани редица двустранни споразумения и документи между България и Виетнам, насочени към укрепване на сътрудничеството в различни области.