Фандъкова: Трябва координация между институциите, за да защитаваме интересите си пред международните организации

България има нужда от координация между институциите, за да защитава интересите си пред международните организации, каза за БТА Йорданка Фандъкова (ГЕРБ - СДС), председател на парламентарната комисия по външна политика, след днешното й заседание. По думите й, на заседанието на комисията Генка Георгиева, постоянен представител на България пред Съвета на Европа и Гергана Караджова, постоянен представител на България към Организацията на обединените нации (ООН), също са подчертали нуждата от координацията между институциите на всички нива, пише БТА.

Йорданка Фандъкова обясни още, че комисията започва поредица от заседания за срещи с новоназначените български постоянни представители от международните организации и новоназначените посланици. Целта е да се чуят приоритетите им и да се направи добра координация и взаимодействие.

Готови сме да сме в непрекъснат диалог. Обърнахме по-голямо внимание на Георгиева, защото там българският парламент има директно участие чрез делегацията в Парламентарна асамблея на Съвета на Европа (ПАСЕ), която неотдавна успя да защити позицията на България и с голямо мнозинство да бъде прекратен постмониторинговия диалог, каза още Фандъкова. По нейните думи ще има нужда от законодателни промени по редица въпроси.