Няма отклонения в качеството на питейната вода в Елените

След наводнението водата в района не можеше да се използва за питейни нужди поради наличието на бактерия ешерихия коли СНИМКА: Pixabay

След унищожителното наводнение във ваканционно селище Елените от 3 октомври Регионална здравна инспекция в Бургас извърши контролно пробонабиране на питейна вода от централната водопроводна мрежа на курорта. Пробите са изследвани по химични и микробиологични показатели.

Резултатите от лабораторните анализи показват, че взетите проби отговарят напълно на нормативните изисквания по всички изследвани показатели.

След наводнението водата в района не можеше да се използва за питейни нужди поради наличието на бактерия ешерихия коли. За жителите беше осигурена бутилирана вода от Държавния резерв, пише БНТ

С цел потвърждаване на последователни и надеждни резултати, здравната инспекция ще извърши още едно контролно пробонабиране от водопроводната мрежа на централното водоснабдяване в курорта Елените.

