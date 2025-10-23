Министър Дилов обсъди с виетнамския си колега активизиране на двустранните икономически отношения

Възможностите за активизиране на двустранните икономически отношения и насърчаване на партньорства между български и виетнамски компании обсъдиха министърът на икономиката и индустрията Петър Дилов и Нгуен Хонг Зиен, министър на промишлеността и търговията на Виетнам. Срещата се проведе в рамките на официална визита на най-високо ниво на делегация от виетнамската страна в България.

На нея стана ясно, че в областта на търговията България и Виетнам продължават да постигат напредък, като през 2024 г. двустранната търговия надхвърля 290 милиона щатски долара, което е увеличение с 33,5% в сравнение с 2023 г. „За първата половина на 2025 г. общият стокообмен вече възлиза на 144,5 милиона щатски долара, което е увеличение с 14,9% на годишна база. Тези данни все още не отговарят на съществуващия значителен потенциал за разширяване на търговските връзки между двете страни" , посочи министър Дилов.

Двамата разговаряха и за потенциала за по - активно сътрудничество в сектори от взаимен интерес като промишлено производство, високите технологии, автомобилни компоненти, енергетика, здравеопазване, услуги и др.

Дилов изтъкна, че двустранните икономически отношения продължават да се развиват динамично, като България работи за увеличаване на износа на традиционни български продукти - селскостопански и хранителни стоки, етерични масла, козметика, вино, минерална вода и фармацевтични продукти, както и на стоки с висока добавена стойност, като електронни компоненти, медицински изделия и електрическо оборудване.

„Приветстваме и виетнамските инвестиции в области с висок потенциал — високотехнологично производство и услуги, информационни и комуникационни технологии, електроника и електротехника, автомобилостроене, селско стопанство и преработка на храни и туризъм", изтъкна икономическият министър.

Министрите подчертаха, че тази година се навършват 75 години от установяването на дипломатически отношения между Република България и Социалистическа република Виетнам, което е важен етап от дългогодишното приятелство между двете страни.

Двамата обсъдиха и следващата 25-та сесия на Междуправителствената съвместна комисия, чийто домакин ще бъде Виетнам през есанта на 2026 г. Те разговаряха за организиране и на съпътстваща бизнес делегация и за провеждане на двустранни бизнес форуми в Ханой и Хошимин, за да бъде насърчено допълнително прякото сътрудничество между компаниите от двете страни.

„Нашите усилия са подкрепени и от Споразумението за свободна търговия между ЕС и Виетнам (EVFTA), което влезе в сила на 1 август 2020 г. и свързаното с него Споразумение за защита на инвестициите между ЕС и Виетнам (EVIPA), ратифицирано от България", заяви икономическият министър. По думите му тези споразумения премахват почти всички тарифи, намаляват нетарифните бариери, засилват защитата на инвестициите и географските означения и създават прозрачна рамка за бизнес сътрудничество. „Споразуменията осигуряват отлични условия за разширяване на търговията и инвестициите между България и Виетнам в рамките на по-широкото партньорство между ЕС и Виетнам", бе категоричен той.