Строят индустриален парк за инвеститори с добре платени работни места в Сливен

Той се намира на стратегическо място - на равни разстояния от София, Букурещ и Истанбул, на 17 км от магистрала "Тракия", а в рамките на терена е летище "Бършен"

За първи път в историята си Сливен ще има индустриален парк. В момента върху 450 дка южно от града с 20 милиона лв. от Плана за възстановяване и устойчивост се изгражда довеждащата инфраструктура на парка. Работата започна през май. Срокът за изпълнение е до 30 април 2026 г., а крайният срок за получаване на Акт 16 е 30 юни.

Основната цел на проекта е в региона да има повече инвестиции и по-добре платени работни места.

Вече имат запитвания от фирми и първите разговори с бъдещи инвеститори са започнали, каза пред “24 часа” кметът на общината Стефан Радев.

“Тази инвестиция я правим, защото може да бъде много силен инструмент за привличане и насърчаване на инвестирането в нашия район. В Сливен има и други индустриални площи. Не може и не бива да сваляме фокуса от тях, но тук, с тези терени общината ще може да изпълнява своите политики. Важно е също и да не останем назад от това, което се прави в България.

В момента се инвестира в осем такива зони, пет от тях са в Северна България, три са в София, Сливен и Бургас”, обясни кметът.

Той е категоричен, че мястото има огромен потенциал, тъй като географски теренът се намира в близост до стратегически важни обекти. В него влиза и летище “Бършен”. Паркът е на почти равни разстояния от София, Букурещ и Истанбул, на 100 км от пристанище “Бургас”. Пристанищата в Тикирдаг и Александруполис са на по-малко от 300 километра, до летището в Сарафово са 100. На 17 км е магистрала “Тракия”. Предвидена е и железопътна линия, която ще влезе във втория етап на парка.

“Разбира се, че не трябва да се заблуждаваме, че инфраструктурата е магическа пръчка, която ще доведе до развитие. Най-важният въпрос ще продължават да бъдат хората. Трябва да работим за това да съчетаем наличието на инфраструктурата с поредица от мерки, които да насърчават преквалифицирането, учението на хората”, каза още Стефан Радев.

Според макроикономиста и стратегически консултант на индустриалния парк Георги Стоев от макроикономическа гледна точка това е новата звезда на индустриалния хоризонт на България.

“Това ще го усетите всички вие по първия голям инвеститор, който ще дойде да преговаря с нас. Хареса ми това, което каза господин Радев и е прав - търсим инвеститори, които да плащат високи заплати, а не хора, на които да рекламираме България като евтино място за труд”.