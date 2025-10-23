Тройният убиец Фахри остава в ареста, може да лежи до живот (Видео)

Окръжният съд в Бургас остави зад решетките 25-годишния Фахри Мустафа от Люляково, обвинен в умишлено убийство на трима - майка си, 13-годишната си сестра и леля си.

Според магистратите на този етап може да се направи обосновано предположение за съпричастността на обвиняемия към инкриминираното деяние.

Съдът прецени, че има реална опасност обвиняемият да се укрие, както и да извърши друго престъпление с оглед тежестта на повдигнатото обвинение и предвиденото наказание, което освен лишаване от свобода от 15 до 20 г., включва доживотен затвор или доживот без замяна.

Според обвинението престъплението е извършено със средства, опасни за живота на мнозина - неустановено до момента огнестрелно оръжие, по особено мъчителен начин за убитите и с особена жестокост. Освен това убийствата са извършени в условията на домашно насилие.

Пред съда днес Фахри каза само, че няма пушка и отрече да е извършил тройното убийство.

„Единствената адекватна мярка, която може да бъде наложена е задържане под стража. Не само защото няма адрес и е живял в тоалетната на люляковския стадион, но и заради неговата лична безопасност", каза адвокат Стефан Кенов, служебен защитник на обвиняемия.