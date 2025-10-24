Пиян, Матей убил Марти с летящия си мерцедес, свалил табелите му и избягал с колата на приятел

Безработният мъж ще бъде съден по последните промени в Наказателния кодекс - може да лежи и до живот

44-годишният Матей Кънчев е бил пиян в петък след полунощ, когато уби 23-годишния Мартин Димитров с мерцедеса си на пътя между Златица и село Челопеч. Това съобщиха от окръжната прокуратура 6 дни след инцидента.

Кънчев е задържан в сряда. Обвинен е, че умишлено е причинил смъртта на Мартин от село Антон. Причината е, че кръвната проба е показала 1,02 промила алкохол. Освен това е избягал от мястото на катастрофата и не е помогнал на жертвата.

Наказанието, което може да получи, е от 12 до 20 г. лишаване от свобода, а в особено тежки случаи - от 30 г. до доживотен затвор. Това е последната промяна на Наказателния кодекс за престъпленията в транспорта, която депутатите приеха през юли т.г., показа проверка на “24 часа”.

Матей Кънчев е от Челопеч. Безработен е, занимава се с автомобили, които купува и тунингова. Жертвата Мартин Димитров е от Антон - и двете села са в София-област. Кънчев е бил с мерцедес, а Мартин с БМВ. По неофициална информация е имало гонка между колата на Кънчев и още един автомобил, но тази версия все още се проверява. Мартин Димитров

Колата на жертвата е ударена с висока скорост странично

от мерцедеса на Матей Кънчев при опит да се прибере в неговото платно. От сблъсъка БМВ-то на Мартин Димитров излита в канавката. Бил е тежко ранен и затиснат под ламарините. Виновният шофьор обаче не му помага. Знае се, че след инцидента се е качил в автомобила на приятеля си Венцислав Коленцов, който е хипотетичният друг участник в гонката. Той го е откарал вкъщи, а след това е посетил дискотеката в град Пирдоп.

Случайни минувачи по подбалканския път спрели, когато забелязали катастрофиралата кола. Телефонът на Мартин звънял, но той не бил в състояние да отговори. Вдигнали и казали на семейството му какво се е случило. Обадили се на 112. Близките на Мартин пристигнали на мястото и го измъкнали.

“Моля те, помогни ми, умирам”,

казал Мартин според публикация на членове на сдружението “Ангели на пътя”, които контактуват със семейството. 23-годишното момче е откарано в болницата в Панагюрище. Там умира въпреки усилията на лекарите.

Матей Кънчев и Венцислав Коленцов са известни в региона като любители на високите скорости. Често са забелязвани по улиците да шофират опасно. От “Ангели на пътя” публикуваха в четвъртък клипове, на които Матей шофира опасно и се гони с бясна скорост с други шофьори по републикански пътища. Местните твърдят също, че Матей Кънчев е бил с отнета книжка, когато е убил Мартин. Колата на жертвата след катастрофата

От окръжната прокуратура в София не потвърдиха това пред “24 часа”. В материалите по разследването има и информация кога е взета пробата за алкохол на обвиняемия, но засега остава следствена тайна.

По делото са назначени много експертизи. Една от тях трябва да покаже и скоростта на двата автомобила и особено на мерцедеса на Матей. След катастрофата километражът му е показвал 260 км/ч. Освен това табелите са били свалени от него и приятеля му Венцислав, преди да избягат.

Засега Коленцов е свидетел, но разследването продължава. Той е от близкото до Пирдоп и Златица село Мирково, управител е във фирма за бързи кредити. Майка му е общински съветник, а семейството има бизнес с добив на дървесина. Заради влиятелните му родители местните се съмняват, че има чадър.

Мартин Димитров е погребан във вторник. На 28 октомври, следващата седмица, в село Антон е насрочено извънредно заседание на общинския съвет заради пътната безопасност и катастрофите.

Протестът на близките на жертвата е на 2 ноември.