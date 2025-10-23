12-класничка напръска с лютив спрей в Бургас съученичка и учителка (Обзор)

Спорът бил с друга девойка, гимназията евакуирана, докато се проветри

Ученици и учители от СУ “Иван Вазов” в Бургас бяха евакуирани в четвъртък сутринта от сградата, след като 12-класничка напръскала с лют спрей своя съученичка. Сред пострадалите е и учителка. Съобщение за инцидента е получено в Първо РУ на МВР в 8,45 ч.

Две момичета от 12-и клас се спречкали пред тоалетните на третия етаж и едната извадила спрей. Дежурната по етаж учителка, която била и тяхна класна, опитала да потуши конфликта. Тя и друга девойка, която не е била участничка в скандала, пострадали от спрея и били откарани за преглед в УМБАЛ - Бургас.

На учителката било засегнато окото, а ученичката се оплакала от проблеми с дишането. “Всичко миришеше гадно”, разказват гимназисти. Добавят, че едната девойка пушела в тоалетната. И двете участнички са пълнолетни.

След като за един час успели да проветрят, възобновили учебните занятия. Била извикана майката на девойката, пръскала със спрея, с нея и дъщеря ѝ разговарял училищният психолог, каза говорителката на полицията Цветелина Рандева. Двете момичета ще бъдат наказани, цитират директора бургаски медии.

Случката става след убийството с нож на 15-годишен от връстник в столичен мол и три дни след като в друго училище с деца, част от които се смятат за проблемни в квартал “Христо Ботев” в София 15-годишен наръга с нож по-малък ученик. Нямало вражда между фамилиите, нито между децата, станало случайно и на шега, твърди директорката. Там ще се слага металдетектор.

Рамки ще се поставят в училища, които желаят, но не и във всички, обяви в сряда просветният министър Красимир Вълчев.

