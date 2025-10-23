Взеха окончателно ДАНС от Радев, но Борисов иска спешно да му върнат колите (Обзор)

Отпред джип, отзад джип, по средата шкода - излагаме се пред чужденците, обясни лидерът на ГЕРБ и предложи финансовото министерство с постановление да отреди автопарк

Президентът не ще "даровете на данайците"

Със 127 гласа парламентът преодоля ветото на Румен Радев върху промените в Закона за ДАНС, според които президентът вече няма да назначава с указ председателя на агенцията. Вместо това той ще бъде избиран от депутатите по предложение на Министерския съвет. Освен за контраразузнаването такива промени бяха направени и за военното разузнаване и подслушването (ДАТО). В сряда Радев върна и тях на НС, повторното им разглеждане ще е другата седмица.

Промените бяха внесени веднага щом Радев обяви, че няма да подпише за Деньо Денев начело на ДАНС, а кабинетът го обвини, че блокира с месеци всички назначения. С отхвърлянето на ветото мнозинството вече може да пристъпи към избора му.

“Така трябва да бъде, парламентарна република, такъв е законът”, отсече лидерът на ГЕРБ Бойко Борисов, след като ветото бе бутнато.

В мотивите си да върне закона Радев припомни на партиите за станалото през 2013 г., когато пак парламентът избираше шефа на ДАНС и излъчването на Делян Пеевски на поста предизвика протести, после бе отменено. “Много ми е далече 2013-а, така сме преценили тогава”, коментира Борисов. Преоценка на промените сега няма да има.

Деньо Денев аз съм го назначавал на работа, аз съм го пращал в ДАНС - понеже ме питат дали е на Пеевски. Сега ако искаш да уязвиш някого, казваш му, че е на Пеевски, не го приемам това, коментира още Борисов.

След като му бе отнета последната дума за шефовете на спецслужбите, сега за Радев остана единствено назначаването на шефа на НСО, въпреки че междувременно администрацията му загуби правото да използва колите на службата. Бойко Борисов СНИМКА: Юлиан Савчев

За да не се излагаме пред чужденците, да му се върне всичко- колите и шофьорите на НСО, за да не обиждаме цирковите актьори с този цирк, призова обаче Борисов в кулоарите на парламента. Отпред и отзад джипове, в средата една шкода. Никой не е взел бронираните автомобили на президента Радев, те са си там. Това е негова воля, че се е качил на шкодата, допълни той.

Според Борисов трябва да стане с постановление на финансовото министерство, затова призова Теменужка Петкова да прехвърли “същите коли, шофьори, горива, части”, които доскоро се ползваха от президентството.

Румен Радев обаче определи това като “данайски дарове” (нарицателно за дар от предател, неприятел, след като данайците подаряват троянски кон и така пробиват троянците - б.р.).

Тези хора направиха абсолютен цирк, нямат търпение да погазят собствените си закони. Те не се водят от закона, а само от личния си интерес. А той води към шкафчета, пачки, офшорки и имоти в чужбина. Неслучайно казах, че държавата не е игра на колички, коментира той.

Два дни по-рано да се отдели бюджет за коли на президентстото, поиска лидерът на ДПС-НН Делян Пеевски, след като администрацията на Радев бе свалена от тези на НСО именно по предложене на неговата група. Радев обаче и това отказа, защото ако тепърва пуска обществена поръчка, автомобилите ще дойдат за следващия президент.

От неделя той пътува със семейната шкода, която се води на жена му, включително при посрещането на унгарския президент.

Всички администрации с години си правят обществени поръчки, чакат да се обжалват, да са прозрачни и тогава да се купуват. Той не иска това да го прави, защото прозрачността, обществените поръчки са за другите, не са за него, коментира в четвъртък Борисов. Посъветва да не се издребнява, защото вече е смешно, иначе “ако искат, да се возят и на файтони”.