Руснакът, обвинен за смъртоносния взрив с над 200 жертви в Бейрут, остава в софийския арест

Експлозията на 4 август 2020 г. отне живота на най-малко 218 души и рани над 6 000 други. Кадър:@globalnews,youtube

Софийският апелативен съд остави в ареста руснака Игор Гречушкин, разследван за смъртоносния взрив на пристанището в Бейрут преди 5 години и издирван от Интерпол във връзка с искане на министъра на правосъдието на Ливан за екстрадиция от България. При експлозията през 2020 г. загинаха над 200 души.

Гречушкин беше арестуван миналата седмица на столичното летище.

Според разследването, той е собственик на кораба "Росус", превозвал амониев нитрат, с който е предизвикал смъртоносната експлозия.

В момента се подготвят документите за екстрадицията на руския гражданин, съобщава Би Ти Ви.

Експлозията на 4 август 2020 г. отне живота на най-малко 218 души и рани над 6 000 други. Кадър:@globalnews,youtube

