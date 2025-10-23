Руснакът, обвинен за смъртоносния взрив с над 200 жертви в Бейрут, остава в софийския арест

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийският апелативен съд остави в ареста руснака Игор Гречушкин, разследван за смъртоносния взрив на пристанището в Бейрут преди 5 години и издирван от Интерпол във връзка с искане на министъра на правосъдието на Ливан за екстрадиция от България. При експлозията през 2020 г. загинаха над 200 души.

Гречушкин беше арестуван миналата седмица на столичното летище.

Според разследването, той е собственик на кораба "Росус", превозвал амониев нитрат, с който е предизвикал смъртоносната експлозия.

В момента се подготвят документите за екстрадицията на руския гражданин, съобщава Би Ти Ви.