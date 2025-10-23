ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Заловиха 60-годишен да кара кола с чужди табели в село до Първомай

Мая Вакрилова

Съдебната палата в Първомай.

Бил спрян за проверка в Бяла река

60-годишен мъж ще плати глоба в размер на 1000 лева, след като е бил хванат да шофира колата си с чужди регистрационни табели.

На 26 септември т.г. мъжът, роден в Севлиево, бил спрян за проверка в първомайското село Бяла река. Униформените установили, че поставените регистрационни табели на автомобила му "Ауди 80" са издадени за друга кола - „Фолксваген Туран". Той е осъждан и преди.

Той е сключил споразумение с прокуратурата, което е одобрено вече от Районния съд в Първомай. Освен глобата от 1000 лв., мъжът ще трябва да плати на МВР Пловдив 80 лв. за техническа експертиза в досъдебното производство.

