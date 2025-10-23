Опашка за автографи от арх. Донка Колева, събрала в книга архитектурните съкровища на Търново

30 от емблематичните болярски къщи вече са изчезнали

Опашка за автографи се изви тази вечер в залата на Музей "Възраждане и Учредително събрание", където познавачът на силуетите на Старо Търново арх. Донка Колева представи книгата си „Велико Търново – исторически град със забележителна архитектура и природа".

Архитектурната съкровищница на старата българска столица от Възраждането до днес е плод на дългогодишния труд на известната великотърновска архитектка, която е и експерт по опазване на културно-историченското наследство.

Сборникът е издададен от Сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България" и е чат от инициативите на сдружението за 840 години от въстанието на братята Петър и Асен, 155 години от основаване на Търновската архиепископия и отбелязване на Международния ден на архитектурата.

Освен изключително богата информация, книгата съдържа и над 100 илюстрации на къщи, публични сгради и обекти, правени лично от арх. Колева. В основата на книгата са проучванията и изготвените инвентарни описи на над 400 сгради от територията на Стария град, направени по проект за децентрализирано сътрудничество между Община Велико Търново и град Байон, Франция.

Книгата се състои от четири основни части. Първата - „Град в Европа, на Балканите", включва моменти от историческото развитие на града. Във втората част „Градската структура и композиция" , авторката проследява развитието на градската структура през различните исторически епохи от Средновековието до XXI век – квартали, улици, градини, паркове, площади, пазари мостове, гробища, чешми, административни и обществени сгради. В третата глава „Архитектура на старите сгради" са описани административни и обществени сгради, православните и католически храмове, джамиите, ханове, хотели, банки, работилници, магазини, фабрики, аптеки, жп съоръжения и др. "Архитектура на къщите" е озаглавена четвъртата глава, която отново обхваща периода от Средновековието до наши дни и в нея има раздели за възрожденските къщи, тези след Освобождението, буржоазните, къщите на кметове и бележити търновци и описания на прочутите търновски балкони от ковано желязо.

От тези знакови архитектурни шедьоври, определящи облика на Търново, около 30 вече са се разрушили.

"Не всичко е загубено все още. Всяко години комисия от общината оглежда и издава констативни протоколи на сгради в много лошо състояние. Горе долу всяка година отчитахме, че около 20 сгради имат такива актове. В нашите 712, според списъка на недвижимото културно наследство в София, около 50 -60 къщи са в лошо състояние - останали са само някои от зидовете. Но имаме стари архивни снимки и, дай боже, и по някои от силуетите, които сме публикували, да помогнат за бъдещото им въстановяване", каза арх.Колева.