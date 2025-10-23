ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Опашка за автографи от арх. Донка Колева, събрала в книга архитектурните съкровища на Търново

Дима Максимова

[email protected]

672
Арх. Донка Колева Снимка: Дима Максимова

30 от емблематичните болярски къщи вече са изчезнали

Опашка за автографи се изви тази вечер в залата на Музей "Възраждане и Учредително събрание", където познавачът на силуетите на Старо Търново арх. Донка Колева представи книгата си „Велико Търново – исторически град със забележителна архитектура и природа".
   Архитектурната съкровищница на старата българска столица от Възраждането до днес е плод на дългогодишния труд на известната великотърновска архитектка, която е и експерт по опазване на културно-историченското наследство.

Сборникът е издададен от Сдружение „Велико Търново – историческа и духовна столица на България" и е чат от инициативите на сдружението за 840 години от въстанието на братята Петър и Асен, 155 години от основаване на Търновската архиепископия и отбелязване на Международния ден на архитектурата.
Освен изключително богата информация, книгата съдържа и над 100 илюстрации на къщи, публични сгради и обекти, правени лично от арх. Колева. В основата на книгата са проучванията и изготвените инвентарни описи на над 400 сгради от територията на Стария град, направени по проект за децентрализирано сътрудничество между Община Велико Търново и град Байон, Франция.

Книгата се състои от четири основни части. Първата - „Град в Европа, на Балканите", включва моменти от историческото развитие на града. Във втората част „Градската структура и композиция" , авторката проследява развитието на градската структура през различните исторически епохи от Средновековието до XXI век – квартали, улици, градини, паркове, площади, пазари мостове, гробища, чешми, административни и обществени сгради. В третата глава „Архитектура на старите сгради" са описани административни и обществени сгради, православните и католически храмове, джамиите, ханове, хотели, банки, работилници, магазини, фабрики, аптеки, жп съоръжения и др. "Архитектура на къщите" е озаглавена четвъртата глава, която отново обхваща периода от Средновековието до наши дни и в нея има раздели за възрожденските къщи, тези след Освобождението, буржоазните, къщите на кметове и бележити търновци и описания на прочутите търновски балкони от ковано желязо.

От тези знакови архитектурни шедьоври, определящи облика на Търново, около 30 вече са се разрушили.

"Не всичко е загубено все още. Всяко години комисия от общината оглежда и издава констативни протоколи на сгради в много лошо състояние. Горе долу всяка година отчитахме, че около 20 сгради имат такива актове. В нашите 712, според списъка на недвижимото културно наследство в София, около 50 -60 къщи са в лошо състояние - останали са само някои от зидовете.   Но имаме стари архивни снимки и, дай боже, и по някои от силуетите, които сме публикували, да помогнат за бъдещото им въстановяване", каза арх.Колева.

Арх. Донка Колева
Арх. Донка Колева дава автографи върху уникалната книга
Представянето на книгата препълни залата на Учредителното събрание в Търново
