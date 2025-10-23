ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Бивш съпруг застреля жена си пред университет

Над 25 000 л бутилирана вода е осигурила Общината в Търново за градини, ясли, училища

Община Велико Търново е осигурила минерална вода за детски градини, ясли, училища и социални центрове, не пият мътната от чешмите Снимка: Община Велико Търново

Община Велико Търново е осигурила над 25 000 литра бутилирана вода през последните две седмици за всички общински учебни институции – детски градини, детски ясли, училищен стол и кухня, социални и здравни услуги, училища и др.
Бутилираната вода се осигурява още от първия ден, в който е констатирана мътност на питейната вода, следствие от обилните октомврийски дъждове в периода 7-10 октомври на територията на общината и водосборния басейн на язовир „Йовковци", посочват от местната управа.
В детските ясли се доставя бутилирана изворна и трапезна вода, подходяща за консумация на деца до 3-годишна възраст. В детските градини осигуряването е на всеки два дни, в социалните услуги и училищата – по заявки на ръководителите и директорите.

Община Велико Търново категорично опровергава твърденията в публичното пространство от рода на „децата са принудени да пият мътна вода" – подобни изказвания са напълно неверни и не са нищо друго, освен дезинформация.

Макар Велико Търново да не е акционер в държавното дружество „ВиК Йовковци" от три десетилетия, институцията е в постоянна комуникация с дружеството и всички компетентни държавни органи относно мерките, предприети за допълнително пречистване на питейната вода.

Община Велико Търново е осигурила минерална вода за детски градини, ясли, училища и социални центрове, не пият мътната от чешмите

