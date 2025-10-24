ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Проучване: 40% от хората в Косово смятат, че живот...

Задържаха за отвличане председател на НПО, защитаваща правата на пациентите у нас

Арест СНИМКА: Пиксабей

Председател на неправителствена организация, защитаваща правата на пациентите у нас, е задържан за престъпление.

Той, заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове, съобщи bTV. 

В събота в блок в столичния квартал „Дианабад“ идва полиция и арестува четирима мъже. 

До арестите се стига, след като преди около месец 20-годишен  подава сигнал, в който казва, че точно на този адрес в един от апартаментите въпросните четирима мъже са го държали по принуда.

Според майката на младежа във въпросната вечер синът ѝ е поканен на гости. В един момент го връзват за стол и го принуждават да употреби коктейл от наркотици. Момчето обаче успява да се отвърже и бяга. 

Младежът скача от терасата на 5-ия етаж на терасата на четвъртия. Това се случва през нощта. По това време живеещите в апартамента спят. А момчето остава на терасата им в продължение на часове, разказва неговата майка.

Той успява да звънне на близки. Казва им, че е отвлечен. Майка му започва да го търси с полиция. Откриват го на въпросната тераса в неадекватно състояние. 

Живеещи в блока казват,  че апартаментът, в който е извършено престъплението, е на доктор Станимир Хасърджиев – председател на неправителствена организация. По информация на bTV именно той е един от арестуваните. 

От СДВР не разкриват подробности, но казват, че по случая има досъдебно производство. А от Софийската районна прокуратура съобщават, че мъжете са задържани за „престъпление, при което е упражнена принуда с оръжие спрямо 20-годишно момче“. 

Става дума за пистолет. 

В понеделник съдът е оставил Хасърджиев и мъжа, работил във Френския легион зад решетките. Актьорът и гръцкият модел са под домашен арест. А майката на пострадалия казва, че синът й в момента е в болница заради странични реакции от коктейла от наркотици.

 

