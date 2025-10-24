ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Росен Желязков свиква работно съвещание след наложените санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл"

Росен Желязков Снимка: Николай Литов

Министър-председателят Росен Желязков свиква работно съвещание във връзка с решението на САЩ да наложи санкции срещу "Роснефт" и "Лукойл". На премиера ще бъде докладвана пълната информация по темата и ще бъдат набелязани мерки с оглед на новосъздалата се ситуация, съобщиха от пресцентъра на Министерски съвет.

На работното съвещание доклади по темата ще бъдат представени от министрите на вътрешните работи Даниел Митов, на външните работи Георг Георгиев, на енергетиката Жечо Станков, на финансите Теменужка Петкова, на икономиката Петър Дилов, на правосъдието Георги Георгиев, както и ръководителите на службите у нас.

