Осъдиха на близо 9 г. швейцарец заради контрабанда...

Почва делото срещу полицаите, пребили до смърт Даниел Кискинов

2800
Жертвата Даниел Кискинов

Започва делото срещу двамата полицаи, обвинени за смъртта на 47-годишния Даниел Кискинов в Казанлък през февруари тази година. Прокуратурата определи смъртта на мъжа като мъчителна с особена жестокост от двама полицейски служители - 26-годишния Борис Тодоров и 36-годишния Димитър Иванов, припомня Нова тв.

След получен сигнал двамата влизат в дома на Кискинов и започват побой над него. След този случай започнаха промени в редиците на МВР.  Днес започва делото срещу двамата полицаи. Самото обвинение се забави с месец - месец и половина, което бе причина за протести. 

 Нараняванията към Кискинов бяха описани като недопустими за живота, вследствие на които е починал, посочиха тогава от прокуратурата. София и Божидар са част от протестиращите. 

"Даниел Кискинов убит брутално в собствения си дом от полицаи", каза пред Нова тв София, позната на Кискинов. Тя определи случая като недопустим.

"Не може да умре човек в ръцете на хората, които трябва да го пазят. Гражданите са възмутени. Процесът, който следва, е изпитание за цялата ни правосъдна система", посочи още тя. И заяви, че очаква максималното наказание.

