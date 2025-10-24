Почва делото срещу полицаите, пребили до смърт Даниел Кискинов

Започва делото срещу двамата полицаи, обвинени за смъртта на 47-годишния Даниел Кискинов в Казанлък през февруари тази година. Прокуратурата определи смъртта на мъжа като мъчителна с особена жестокост от двама полицейски служители - 26-годишния Борис Тодоров и 36-годишния Димитър Иванов, припомня Нова тв.

След получен сигнал двамата влизат в дома на Кискинов и започват побой над него. След този случай започнаха промени в редиците на МВР. Днес започва делото срещу двамата полицаи. Самото обвинение се забави с месец - месец и половина, което бе причина за протести.

Нараняванията към Кискинов бяха описани като недопустими за живота, вследствие на които е починал, посочиха тогава от прокуратурата. София и Божидар са част от протестиращите.

"Даниел Кискинов убит брутално в собствения си дом от полицаи", каза пред Нова тв София, позната на Кискинов. Тя определи случая като недопустим.

"Не може да умре човек в ръцете на хората, които трябва да го пазят. Гражданите са възмутени. Процесът, който следва, е изпитание за цялата ни правосъдна система", посочи още тя. И заяви, че очаква максималното наказание.