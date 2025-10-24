Ще плащат ли хората такса водомер, без дори да ползват вода?

Какво предвижда новия закон за ВИК и как ще се отрази на джоба ни - ще плащат ли хората такса водомер, без дори да ползва вода. Този въпрос по Нова тв коментира председателят на Българската асоциация по водите Иван Иванов.

Според него не става дума въобще за такса, а за цена, с която се покриват разходите на ВиК операторите. Законодателят предлага диференциране на цените, които в момента плащаме, като има постоянно компонент, обвързан с потребените водни количества. С него се посрещат постоянните разходи, независимо дали са ползвали или не вода, ВиК операторите имат разходи за да поддържат екипи, налягане в системата, за да пречистват водата, обясни той.

То е калкулирано в момента, но не е справедливо спрямо някои. Например хората в област Бургас плащат малко по-висока цена заради това, че много хора от други градове имат сезонни жилища, каза още Иван Иванов.

По думите му цената е разходно ориентирана - трябва да покрие разходите на ВиК операторите. В момента разходите се разпределят върху кубиците потребена вода и се получава единична цена кубик.

Според него таксата може да бъде повод за компенсация.

Мен повече ме притеснява, че самото прилагане на този ценови модел е свързан с нова наредба. Кога ще стане, не е ясно. Би било добре, ако е готова вече, защото процесът по бизнес планиране за следващия регулаторен период върви, и ако тази наредба се забави, ще блокира ВиК сектора за дълго време, обясни Иван Иванов.