Нарязаха гумите на политоложката Румяна Коларова

Гумите на автомобила на политоложката Румяна Коларова са били нарязани. Това разказа самата тя тази сутрин в ефира на Би Ти Ви, за да обясни защо не е успяла да пристигне в тв студиото.

Така се наложи професорката да бъде включена от колата й на път към телевизията, за да коментира развоя на политическите събития през последните дни след гневната реч на Бойко Борисов, заканите за преформатиране на управлението и последвалото препотвърждаване на настоящата формула на правителството след среща на Борисов с Делян Пеевски.

Коларова каза, че има подозрения кой и защо е рязал гумите на колата й. Станало пред блока, в който живее. "Просто не бях паркирала пред нашия вход", обясни преподавателката и политически коментатор, с което даде да се разбере, че явно се водят съседски войни за паркоместа.

Правителството ще мине през много труден период, но такъв предстоеше така или иначе заради бюджета, партиите имат различни виждания за него, коментира Коларова. Ако Пеевски е имал намерение да оказва силен натиск върху Борисов и останалите партии във властта, в момента си дава сметка, че това не е в негова полза, каза още тя.

Накрая проф. Коларова все пак успя да стигне до телевизията и да седне в студиото за финала на участието си.

"Бойко Борисов с всичко това, което се случи след изборите в Пазарджик, е, че се опита да тества перспективите пред този кабинет, особено сред коалиционните партньори", коментира тя.

"В публичното пространство трябва да се приеме, че подкрепящата партия на тази коалиция е "ДПС - Ново начало", макар това да не е свързано с някакво писмено споразумение. Обаче няма как ГЕРБ да не са силната партия и няма как (колкото и да е желано от опозицията) да се каже, че това правителство се управлява от Делян Пеевски - това не е вярно", каза още политоложката. А напрежението около подготвянето на бюджет 2026 г. е очаквано.

Според нея напрежението около автомобилите на президентството е тръгнало от факта, че екипът на Румен Радев с колите на НСО обикаля страната, за да прави партия.