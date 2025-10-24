ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осъдиха на близо 9 г. швейцарец заради контрабанда...

Близки настояват за доживотна присъда за мъж, убил трима на пътя

Водят Габриел Тачев в съда с белезници на ръцете и краката Снимка: Дима Максимова

Близки и приятели на трима души, убити на пътя, се събраха тази сутрин пред Съдебната палата в София с искане виновният за това тежко произшествие да получи доживотна присъда. 

Габриел Тачев е осъден на 20 години затвор с присъда от юли тази година, за това, че на 20 юли 2023 г. близо до разклона за плевенското село Ралево е нарушил правилата за движение и е отнел живота на трима души. Близките на Цветомир, Стела и Найден смятат, че поведението на Габриел Тачев е проява на пълно  безхаберие, което не е санкционирано навреме от отговорните институции.

Той е пътувал няколко пъти от България до Германия с личната си кола, без да има шофьорска книжка. Трагедията се случила, когато Габриел за пореден път се връща от Германия в България, управлявайки личния си автомобил Мерцедес С 200 с германска регистрация. Той е бил пиян, когато става катастрофата.

Водят Габриел Тачев в съда с белезници на ръцете и краката

