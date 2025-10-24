ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Осъдиха на близо 9 г. швейцарец заради контрабанда...

Осъдиха карловец, спипан да шофира мъртвопиян в Асеновград

24 часа Пловдив онлайн

504
Дрегер Снимка: МВР Пловдив

Бил спрян за проверка, защото бил видимо неадекватен

54-годишен мъж от Карлово, засечен да шофира мъртвопиян вечерта на 7 октомври т. г. в Асеновград, бързо призна вината си и се договори с прокуратурата. Около 20,20 часа на тази дата полицейски патрул спрял за проверка фолксваген на ул. „Александър Стамболийски", защото водачът изглеждал видимо неадекватен. Дрегерът отчел над 3 промила, шофьорът дал и  кръвна проба, която показала 3,60 на хиляда. Той бил задържан, а колата - иззета.

Договореното наказание е 1 година условно с изпитателен срок от 36 месеца, глоба от 1000 лв. и 2 години без книжка. Споразумението вече е одобрено от Районния съд в Асеновград. До този момент водачът не е осъждан.                                                                                                                                                                                                                                       

