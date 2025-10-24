Колите на НСО се прехвърлят на президента - правителството внесе поправка в закона

Министерският съвет е внесъл в парламента допълнение в Закона за Националната служба за охрана (НСО), с което коли на Службата ще бъдат прехвърлени на Администрацията на президента. Законопроектът е публикуван на сайта на Народното събрание.

Промените целят уреждане на взаимоотношенията по прехвърляне на движимото имущество и щатните бройки, както и правоотношенията със служителите, които са обслужвали Администрацията на президента - от НСО към Администрацията на президента, със съпътстващите текущи и капиталови разходи, посочва вносителят в мотивите.

Според правителството направеното предложение не води до въздействие върху държавния бюджет, тъй като промените ще бъдат компенсирани между план-сметките на двете структури.

Да се върнат всички коли на Румен Радев, за да спре този цирк, призова Бойко Борисов в четвъртък. Лидерът на ГЕРБ обясни, че ще поиска спешно от финансовата министърка да го направи с постановление.

След като мнозинството по предложение на ДПС-НН прие по-рано този месец, че служителите на президентската администрация вече нямат право да ползват услугите на НСО, Румен Радев се качи на личен автомобил - шкодата на жена си, като така посрещна унгарския президент. Президентът Румен Радев пристигна в Смолян с шкодата на съпругата си СНИМКА: Валентин Хаджиев

Министерският съвет обяснява, че след промените от началото на октомври не е уредено транспортното обслужване на администрацията на "Дондуков" 2. Необходимо е да бъде допълнен Законът за НСО, така че да се уредят взаимоотношенията между двете звена, както и други въпроси, произтичащи от направената отмяна, се казва още в предложената от МС поправка.

Колите, предоставени на Администрацията на президента, ще могат да домуват и да бъдат обслужвани в базата на НСО при условия и по ред, определени в споразумение между заинтересованите страни, гласи законопроектът.

Самият Радев отклони преди ден "офертата" на Борисов, като я определи като "дарове на данайци".

"Държавата не е игра на колички. След като не успяха да блокират дейността на президентската институция, те ни поднасят „данайски дарове", за да я компрометират", заяви той.

Делян Пеевски пък предложи дни по-рано да се отпуснат спешно пари за собствен автопарк на президентството, какъвто имат останалите институции, но Радев отвърна, че няма да прави обществена поръчка, която да се реализира за следващ мандат.