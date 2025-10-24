"Възраждане" и ДПС пред бой в парламента (Снимки)

Депутатите от "Възраждане" и ДПС почти се сбиха в пленарната зала тази сутрин. Денят започна нервно още от сутринта с вкарване на две допълнителни точки в дневния ред. Едната от тях е второ четене на промени в Закона за насърчаване на инвестициите, които предвиждат продажбата на активи на "Лукойл" да става само след решение на Министерския съвет и след положително становище на ДАНС.

Сблъсъкът започна с това, че Даниел Проданов от "Възраждане" нарече Делян Добрев от ГЕРБ и Станислав Анастасов "продажници", а втория - и еничар. Нападна тях, понеже са сред вносителите заедно с Павела Митова от ИТН и Иван Ибришимов от БСП. Тогава депутатите от ДПС отидоха към местата на "Възраждане", скупчиха се и започнаха да се карат. Квесторите веднага реагираха и опитаха да ги спрат, а председателката Наталия Киселова наложи забележка на Проданов за обидите, но и това не помогна. За да ги озапти, тя пусна 15 минути почивка. По време на нея преди да се спрат микрофоните се чу, че "Възраждане" настояват пред Киселова тя да накаже и депутатите от ДПС, но тя отказва, а те се възмущават, че човек от "Новото начало" не може да бъде наказан. ДПС напуснаха залата, а Киселова слезе при "Възраждане", за да поговори с тях и да ги успокои.