Почина шофьорът на леката кола от катастрофата на Околовръстното в Пловдив

Шофьорът на леката кола, който тази сутрин се блъсна челно с камион на околовръстното шосе на Пловдив край разклона за село Белащица, е починал. Това съобщиха за "24 часа" от полицията и от Спешна помощ.

Жестокият сблъсък стана тази сутрин около 6,50 часа. Зад волана на леката кола е бил мъж на 65 години. Той е откаран в болница, където е издъхнал.

Шофьорът на камиона е без наранявания, допълниха спешните медици.

Катастрофата предизвика големи задръствания тази сутрин и се наложи затваряне на движението в участъка между "Кукленско шосе" и ул. "Димитър Талев" в Пловдив.