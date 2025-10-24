Ученици и студенти от Бургас: Насилието никога не е отговор

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Насилието никога не е отговор - около това се обединиха ученици и студенти, участници в третата Младежка конференция за превенция срещу насилието, която се проведе в Бургас на 23 октомври.

Домакин бе Факултетът по обществени науки на бургаския държавен университет „Проф. д-р А. Златаров".

Тази година конференцията си провежда като част от дейностите по проект „Децата носят промяната към свят без насилие", реализиран от Фондация „Работилница за граждански инициативи" и Национална мрежа за децата, съфинансиран от Европейския съюз. Проектът се изпълнява от бургаската асоциация „Деметра" и се реализира на територията на Бургас, София и Пловдив.

Целта на конференцията бе да се предостави на младите хора възможност да изразят своята позиция по актуалната тема за насилието, тормоза и кибертормоза, както и да представят добри практики за превенция в своите училища и университета. И те го направиха по много впечатляващ и задълбочен начин, коментираха от "Деметра".

В третото издание на конференцията се включиха ученици от ОУ „Антон Страшимиров", ОУ „Св. Климент Охридски", СУ „Иван Вазов", ПГЕЕ „К. Фотинов", СУ „Еп. К. Преславски" и студенти от от държавния университет, специалност „Социална педагогика".

Младежите представиха 15 - минутни презентации по избрана от тях тема, свързана с проблемите на насилието.

Конференцията позволи на участниците да демонстрират знания, да изразят отношение и покажат нагласи и нулева толерантност към насилието във всичките му форми. Те доказаха, че са готови и уверени да носят промяната за училище и свят без насилие, коментираха от ръководството на „Деметра".