Падналият командос е с опасност за живота, парашутът не се отворил

1200
Скокове с парашут

Със сериозни травми и опасност за живота е боецът от специалните сили, който пострада тежко при рутинен скок на летище Чешнегирово в четвъртък следобед.

Той е настанен в пловдивската болница "Свети Георги". Разследването на инцидента продължава.

Боецът е в интензивното отделение, лекарите засега не дават повече информация.

Според източници на Нова тв командосът е извършвал втория си за деня скок, но по неизяснени засега обстоятелства парашутът му не се е разтворил по правилата. Военната полиция разследва случая, образувано е и досъдебно производство.

