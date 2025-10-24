Падналият командос е с опасност за живота, парашутът не се отворил

Със сериозни травми и опасност за живота е боецът от специалните сили, който пострада тежко при рутинен скок на летище Чешнегирово в четвъртък следобед.
Той е настанен в пловдивската болница "Свети Георги". Разследването на инцидента продължава.
Боецът е в интензивното отделение, лекарите засега не дават повече информация.
Според източници на Нова тв командосът е извършвал втория си за деня скок, но по неизяснени засега обстоятелства парашутът му не се е разтворил по правилата. Военната полиция разследва случая, образувано е и досъдебно производство.