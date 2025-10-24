Георги Георгиев: Посегателството върху един прокурор е посегателство върху цялата система

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

„Посегателството върху един прокурор е посегателство върху цялата правораздавателна система", това каза министърът на правосъдието Георги Георгиев по повод нападението срещу бившия зам.-градски прокурор Иво Илиев.

Георгиев не скри, че по няколко пъти на ден се чува със съпругата на Илиев, но отказа да съобщи подробности от разследването или относно състоянието на магистрата.

Министърът коментира и липсата на становище от страна Висшия съдебен съвет за акта на насилие: „

Категорично е необходима реакция от всички. В първия момент реагирахме ние от Министерството на правосъдието, които представляваме изпълнителната власт. Освен нас, реагираха и от Асоциацията на прокурорите България. Главният прокурор пък се срещна със съпругата. Необходим е решителен отпор от всички нас - Съдийска, Прокурорска колегия, Пленум - всички по веригата", каза Георгиев, цитиран от Нова тв.

Маскиран мъж нападна прокурора с чук в подземния паркинг на дома му във вторник. Иво Илиев беше приет в болница, а извършителят още се издирва.