Министър Георгиев: "Ентусиаст" поиска 200 нотариални акта в един ден

Ентусиаст поиска 200 нотариални акта да му бъдат представени в един ден. Това обяви правосъдният министър Георги Георгиев на форум, озаглавен "Нотариусът - довереник на държавата и гражданите" в деня на нотариуса.

Министър Георгиев увери, че министерството не води война с Нотариалната камара, а с имотната мафия. Именно случаят с поискани 200 нотариални акта е станал повод да се направят промените в правилника по вписванията и да не може всеки да иска копие на нотариален акт.

Министърът съобщи още, че много са напреднали законодателните промени срещу имотната мафия. Някои ще бъдат революционни. По тях работят две групи експерти в областта на гражданското и наказателното право. В момента се преглеждал режимът за поставяне под запрещение.

Министърът съобщи, че са направени над 80 проверки от Инспектората, което е безпрецедентно.