ДБ: Има риск за пазара на горива, ако държавата не вземе мерки до 21 ноември

За риск за пазара на горива предупредиха от "Да, България" след новите американски санкции срещу Русия, които удрят и рафинерията на "Лукойл" в Бургас.

"Ако до 21 ноември не се вземе решение за изключение или държавата не поеме контрол върху рафинерията, има много сериозен риск от криза на пазара на горива", посочи съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев.

Докато Мирчев говореше в залата се гледат промени на второ четене в закона за насърчаване на инвестициите, които правят така, че продажба на активи на бургаската рафинерия може да има само след решение на правителството и одобрение от ДАНС. "Това е поправка, която обслужва Пеевски. Тя няма никаква връзка със санкционния режим на "Лукойл". Цялото това нещо трябва да бъде замаскирано и в новините да няма реалния проблем, че Пеевски иска да отхапе по-голяма хапка от една сделка, а да има, че депутатите пак са се сбили", коментира Мирчев.

Според ДБ тази поправка дава излишна власт и прави така, че този, който "владее ДАНС", да може да спре самата сделка. "Иска част от сделката, като през държавните институции рекетира продавача и купувача. Затова се прави тази законова поправка", посочи още Мирчев. Минути преди изказването на ДаБГ групите на "Възраждане" и "ДПС - Ново начало" се спречкаха в залата и председателката Наталия Киселова пусна 15 минути почивка, за да се успокоят страстите.

"Как Пеевски ще вземе част от "Лукойл"? Когато сега в напрегнатата ситуация във връзка с американските санкции се наредят купувачи за "Лукойл", Пеевски ще отиде при тези купувачи и ще им каже: "Накрая решението при дали ще бъде продаден, зависи от моя човек в ДАНС, затова един миноритарен дял за мен през фонд, офшорка". Накрая ще се окаже скрит миноритарен съсобственик", обясни другият съпредседател на ДаБг Божидар Божанов.

Партията е изпратила писмо до председателя на парламента, в което настоява за свободен достъп на журналисти до парламента - както до самата сграда, така и до кулоарите, включително и пред кабинетите на партиите. Ходът им идва, след като преди два дни беше отнета акредитацията на репортер.