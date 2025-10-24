ГЕРБ оттеглят такса водомер, но ще искат две цени - по-висока за над 10 кубика

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

От ГЕРБ ще предложат текстове в новия законопроект за ВиК услугите, които бяха приети на първо четене, да бъдат оттеглени. Това обяви председателят на парламентарната комисия за регионално развитие Николай Нанков.

Промените бяха приети на първо четене в сряда и предвиждаха цената на водата за домакинствата да се изчислява по два елемента - употребени кубични метри вода и достъп до услугите, т.нар. "такса водомер".

Според Нанков темата не е била представена добре сред обществото.

"Нашият ангажимент е между първо и второ четене тези текстове да бъдат оттеглени. Ще внесем подобно предложение. Те са насочени към онези български граждани, които са с повече от едно жилище. Това не касае всички собственици на жилища, които ги обитават целогодишно", обясни той.

Нанков обаче заяви, че ценообразуването в момента е крайно несправедливо.

"Не трябва да пропускаме и темата с онези български граждани, които пълнят басейни и плащат същата цена на водата като на най-уязвимите граждани".

Затова от ГЕРБ ще предложат цената да се определя спрямо потребеното количество.

"До 10 кубически метра потребено количество да си остане непроменена тарифата и над 10 кубически метра за онези, които пълнят басейни и поливат с питейна вода, да бъде по-висока цената", каза Нанков.