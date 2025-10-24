Моторист е с опасност за живота след удар в кола на пътя Пловдив – Асеновград

Взета му е кръвна проба, тестът на водача на автомобила е отрицателен

Моторист е с опасност за живота след катастрофа вчера на пътя Пловдив – Асеновград, съобщават от полицията. На получения около 16 ч. сигнал се отзовал екип на сектор „Пътна полиция". Проверката установила, че в спрял в колона лек автомобил „Рено" отзад се блъснал мотоциклет „Ямаха", чийто 66-годишен водач е транспортиран в болница със сериозни наранявания. От пострадалия е взета кръвна проба за химически анализ, а тестът с дрегер на шофьора на колата е отрицателен. Местопроизшествието е запазено, извършен е оглед. По образуваното досъдебно производство работят служители от сектор „Разследване на престъпления по транспорта".