Иззеха много цигари и алкохол без бандерол в Стамболийски и Ново село

Над 37 500 къса фабрични цигари и около 200 литра алкохол без платен акциз са иззети при специализирана операция, съобщават от МВР.

Тя била проведена в сряда от служителите на Районното управление в Стамболийски.

Преобладаващата част от контрабандните тютюневи изделия – 34200 са открити в дома на криминално проявен жител на града. Още 1380 къса и цялото количество високоградусни напитки с недеклариран произход пък са намерени при претърсвания на адреса на местна търговка и стопанисвания от нея магазин.

Нелегални 2000 папироси са конфискувани и от джипа на водач с криминалистични регистрации, засечен в Ново село. По случаите са започнати досъдебно производство.