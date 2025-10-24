ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уникално бижу, изгубено от Наполеон при Ватерло, щ...

Времето София 16° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21570677 www.24chasa.bg

Обвиниха 27-годишния, спипан с мигранти край Самоков

1328
Задържаните мигранти СНИМКА: МВР

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 27-годишен мъж, превозвал чужденци в нарушение на закона, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата. 

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21.10.2025 г. около 11,45 часа на пътя между гр. Самоков и гр. София, обвиняемият М.Х. противозаконно е подпомогнал 9 чужди граждани да преминат незаконно през територията на Република България. М.Х. ги е превозвал с лек автомобил „Ауди".

По случая е започнато досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 до 10 години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият М.Х. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе в Софийски районен съд искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".

Задържаните мигранти СНИМКА: МВР

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание