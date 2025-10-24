Обвиниха 27-годишния, спипан с мигранти край Самоков

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Софийска районна прокуратура обвини и задържа 27-годишен мъж, превозвал чужденци в нарушение на закона, съобщиха от пресцентъра на прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 21.10.2025 г. около 11,45 часа на пътя между гр. Самоков и гр. София, обвиняемият М.Х. противозаконно е подпомогнал 9 чужди граждани да преминат незаконно през територията на Република България. М.Х. ги е превозвал с лек автомобил „Ауди".

По случая е започнато досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание „лишаване от свобода" за срок от 2 до 10 години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият М.Х. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои прокурор да внесе в Софийски районен съд искане за вземане на постоянна мярка за неотклонение „задържане под стража".