Две поредни години имаме по 70% намаление на мигрантския натиск, съобщи главен комисар Антон Златанов, директор на Главна дирекция „Гранична полиция" (ГДГП), пред журналисти по време на Международната конференция "България в Шенген", която се проведе в столичен хотел. Златанов отбеляза, че 2023 г. е била най-тежка откъм миграционен натиск за България, тъй като тогова са преминавали много мигранти, и това е било усетено и от другите европейски държави.

Ние сме сигурна външна граница на Европейския съюз и ставаме все по-сигурни, посочи комисар Златанов. По думите му фокусът в момента е насочен към неутрализирането на престъпните групи, които се занимават с "каналджийство", и към уплътняването на първа и втора линия на границата.

Основната ни цел за тази и следващата година е да не допуснем мигрантският поток да се измести през гръцката граница, посочи той. Към момента успяваме, въпреки че има каналджийски групи, които се опитват да изместят трафика на мигранти оттам, обясни комисарят, цитиран от БТА.

По думите му не бива да забравяме, че България се намира на стратегическо място и от векове сме на пътя, през който хората преминават. Движението няма как да спре, но въпросът е нелегалната миграция да бъде ограничена, посочи Златанов. Процесите са глобални и няма как да има нулева миграция, но сега е на задоволителни нива, които са плод на голям труд, и се опитваме да ги запазваме и подобряваме, добави комисарят.

На въпрос за опасения дали няма да бъде по-трудно опазването на границата ни от престъпници и нелегално извеждане на деца от страната ни след влизането ни в Шенген, Златанов посочи, че към момента няма фрапиращи случаи и е доволен от начина, по който се извършва анализът на риска. Имайте предвид, че когато една престъпна дейност е с голям ресурс, успява, независимо какъв контрол се осъществява, предупреди комисарят.

Златанов отбеляза още, че страната ни има голямо уважение от европейските ни партньори и доверието към нас е много високо.