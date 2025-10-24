"Възраждане" предлага да искаме дерогация от санкциите над "Лукойл"

"Възраждане" предлагат България да поиска дерогация от санкциите над "Лукойл", наложени вчера от САЩ.

"Вчера Германия много бързо реагира на новината за санкциите, като заяви, че ще иска немското подразделение на "Роснефт" да бъде освободено от тези санкции. Оказа се, че има такъв механизъм и сега германските дипломати ще разговарят със своите амеркански колеги, за да искат санкциите да не важат за "Роснефт" в Германия. Следователно, най-елементарното нещо, което може да направи българското правителство, е не да мисли как да открадне бизнеса на "Лукойл", за да го даде на Пеевски или да угоди на Ивайло Мирчев, а да направи така, че да запази функционирането на рафинерията в нашата страна", обясни лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов.

"Роснефт" има три рафинерии в Германия. Още вчера немският икономически министър заяви, че Германия е в контакт със съответните власти във Вашингтон с настояването, че немските рафинерии са се разграничили от компанията-майка в Русия. Седмица по-рано подобни санкции наложи и Великобритания, която се съгласила да направи изключение за Германия.

По-рано днес парламентът гледа промени в закона за насърчаване на инвестициите, в който вписа, че продажба на активи на "Лукойл" може да има само след решение на правителството и одобрение от ДАНС. Още в началото на дебата избухна скандал между "Възраждане" и "ДПС - Ново начало". Костадинов разказа, че от ДПС са обиждали и псували грозно от място Даниел Проданов от другата партия, докато говореше от трибуната. Той им отвърна с други обиди, които обаче се чуха от всички, което доведе до сдърпване на двете парламентарни групи.