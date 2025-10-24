В Казанлък осъдиха жена за 44-и път

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В открито съдебно заседание на Районния съд в Казанлък е одобрено споразумение за решаване на наказателно общ характер дело, постигнато между 65-годишната А. З., нейният защитник и представител на Районна прокуратура – Стара Загора – Териториално отделение – Казанлък, съобщават от съда.

Наказанието, наложено на подсъдимата, е лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, при строг режим. Тя има 43 предходни осъждания.

Съдът призна А. З. за виновна в това, че на 29.08.2025 г. в град Казанлък, в условията на опасен рецидив, е отнела чужди движими вещи - паричната сума от 200 лева, от касата на търговски обект, от владението на продавач-консултант, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.