ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уникално бижу, изгубено от Наполеон при Ватерло, щ...

Времето София 16° / 12°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа

НА ЖИВО: Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21571005 www.24chasa.bg

В Казанлък осъдиха жена за 44-и път

Ваньо Стоилов

[email protected]

1956

В открито съдебно заседание на Районния съд в Казанлък е одобрено споразумение за решаване на наказателно общ характер дело, постигнато между 65-годишната А. З., нейният защитник и представител на Районна прокуратура – Стара Загора – Териториално отделение – Казанлък, съобщават от съда.

Наказанието, наложено на подсъдимата, е лишаване от свобода за срок от една година и шест месеца, при строг режим. Тя има 43 предходни осъждания.

Съдът призна А. З. за виновна в това, че на 29.08.2025 г. в град Казанлък, в условията на опасен рецидив, е отнела чужди движими вещи - паричната сума от 200 лева, от касата на търговски обект, от владението на продавач-консултант, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои.

Одобреното споразумение е окончателно и има последиците на влязла в сила присъда.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

НА ЖИВО

Пленарно заседание на 51-ото Народно събрание