Апелативният съд във Варна остава в ареста мъж, държал в колата си 792 грама фентанил

Варненският апелативен съд отхвърли жалбата срещу определение на Окръжен съд – Търговище на обвинен за държане с цел разпространение на високорисков наркотик. Искането му за по-лека мярка за неотклонение е било оставено без уважение, съобщават от съда.

Светлин В. е в ареста от края на юни, след като забраненото вещество било открито при проверка на автомобила му от полицията. От двигателния отсек били иззети 792,15 гр. фентанил.

Защитата обоснова искането за изменение на мярката на обвиняемия с влошеното му психично здраве и с хронично заболяване на малолетното му дете, което има нужда от неговите грижи. Според прокурора, и 4 месеца след арестуването на 44-годишния мъж не е разколебано подозрението, че той е извършил тежко умишлено престъпление, а по-леката мярка не би препятствала осъществяването на престъпление.

Апелативният съд подкрепи извода за съпричастността на Светлин В. към инкриминираното деяние с веществените доказателства и изготвената физико-химична експертиза, установила 792,15 грама фентанил. Стойността му е близо 107 хиляди лв.

Връзката на обвиняемия с превозното средство и веществените доказателства е безспорно установена. И според общественодостъпна информация, иззетото вещество е едно от най-смъртоносните за зависимите лица, подчерта съдебният състав. Количеството и стойността му говорят за високата обществена опасност на деянието. Доказателствата водят до извод за криминален модел на поведение, който е видим от предходните осъждания на задържания, включително с ефективно изтърпяване на наказанието, а също и от конспиративните му действия в деня на престъплението.

От данните по делото е видно несъответствие на стандарта на живот на обвиняемия и семейството му с доходите. Престоят в ареста не е снижил риска от извършване на престъпление и от укриване, потвърди и горната инстанция.

По отношение на здравните и социални доводи в искането за изменение на мярката, съдът посочи, че при полаганата медицинска помощ в ареста няма риск за здравето на задържания. От друга страна, той не е единствен родител и грижите за детето му могат да бъдат полагани от майката.

Целите на мерките за неотклонение могат да се постигнат единствено със задържането под стража на обвинения в държане с цел разпространение на фентанил Светлин В., заключи съставът на Апелативния съд във Варна. Определението не подлежи на обжалване.