Националната пациентска организация: Д-р Хасърджиев отказваше да потърси професионална помощ

Националната пациентска организация се разграничи от д-р Станимир Хасърджиев, след като той беше задържан.

Той, заедно с актьор, гръцки модел и бивш военнослужещ от Френския чуждестранен легион, са вързали и държали против волята му 20-годишно момче в продължение на часове.

„Д-р Станимир Хасърджиев е сред съоснователите на Националната пациентска организация (НПО) и в продължение на много години беше нейно лице и лидер за пример. Неговият принос към изграждането и развитието на пациентското движение е безспорен. През последните години обаче д-р Хасърджиев системно пренебрегваше лични проблеми и отказваше да потърси професионална помощ въпреки многократните опити да бъде подкрепен“, се казва в официална позиция на Националната пациентска организация във връзка с новината за задържането на Хасърджиев, цитирана от bTV.

"Това поведение доведе до сериозни последствия за организацията. Под негово ръководство настъпи една от най-дълбоките кризи в историята на НПО, довела до напускането на целия оперативен екип и до натрупване на значителни задължения към държавата. В резултат организацията бе практически парализирана и поставена в изолация от своите партньори и институции", обясняват от НПО.

Към днешна дата Националната пациентска организация не разполага с постоянен административен екип или собствени финансови средства, включително и с банкова сметка, като е дадена на публичен изпълнител заради неплатени осигуровки по негови заплати, посочват от организацията.

Днес ще се проведе Общо събрание на Националната пациентска организация, на което ще бъдат предприети конкретни стъпки за оздравяване, преструктуриране и възстановяване на нейната дейност.

"Основната цел е организацията отново постепенно да се превърне в отговорен и достоен представител на пациентите в България. НПО категорично се разграничава от действията и поведението, свързвани с д-р Хасърджиев, които са изцяло лични и нямат общо с ценностите, принципите и целите на хората в нея", посочват от НПО.

Управителният съвет е прекратил всички формални отношения с д-р Хасърджиев на 15 септември 2025 г.

"Въпреки трудностите Националната пациентска организация ще продължи да отстоява своята обществена роля за защита на правата, достойнството и живота на пациентите. Вярваме, че това ново начало ще бъде трудно, но необходимо, за да възстановим доверието, което организацията заслужава", завършват от НПО.