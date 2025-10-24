ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Уникално бижу, изгубено от Наполеон при Ватерло, щ...

МЕЧ прогнозират "тежки дни по отношение на горивата", искат оставка на кабинета

Весела Бачева

Лидерът на МЕЧ Радостин Василев на трибуната днес Снимка: Николай Литов

Партия МЕЧ прогнозира криза с горивата заради новите американски санкции срещу Русия и "Лукойл" и настояват за оставка на правителството.

"За един месец никакво решение не може да се вземе. Не може да се придобие "Лукойл - Нефтохим" и особен управител не може да се сложи за този кратък срок, защото няма процедура, по която това да се извърши. Дано да не сме лоши пророци, но ни очакват тежки дни по отношение на цените на горивата", посочи депутатът Красимир Манов. Пред медиите той излезе с принтиран законопроект на МЕЧ от февруари месец, с който предлагаха одържавяване на "Лукойл", но тогава останалите формации не му обърнаха внимание. Още от създаването си МЕЧ предлагат национализация на рафинерията, на електроразпределителните предприятия, на златните находища. Манов донесе и друго - становище на Министерския съвет, в което се предвижда вкарване на особен управител в рафинерията, по препоръка на Съвета по сигурността към премиера.

"Ситуацията е много сериозна. Още от вчера започнаха да се вдигат цените по бензиностанциите. Съгласно санкцията на министъра на финансите на САЩ имаме един месец. За един месец не може да се вземе никакво решение", посочи Манов.

Той настоя за оставка на правителството с мотива, че не са предвидили ситуацията, а такива сделки отнемат месеци и години, не един месец.

