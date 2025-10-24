ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Министър Иван Пешев награди медалистите от Световн...

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/21571184 www.24chasa.bg

Ретро автобус "Икарус" ще се движи по улиците на Сливен на 25 и 26 октомври

Ваньо Стоилов

[email protected]

1328
Бракуван автобус "Икарус" в София Снимка: 24 часа

Ретро возило - автобус "Икарус", ще се движи по пътната мрежа на Сливен в навечерието и навръх празника на града – Димитровден, съобщават от общинския пресцентър. Атракционният превоз е организиран от Сдружение „Исторически градски превози", с подкрепата на община Сливен.

Жителите и гости на града ще имат възможност да се върнат назад във времето и да си припомнят пътуването с култовия „Икарус".

Инициативата е в подкрепа на благотворителна кауза. Тя цели още да предложи едно по-различно изживяване за любителите на градския транспорт, както и да привлече нови поддръжници към този тип придвижване в градски условия.

Фиксираната цена за един билет е 1.20 лв., той може да бъде купен при качване в автобуса. Абонаментните карти за градския транспорт няма да важат за атракционния превоз, предупреждават от общината. 

Бракуван автобус "Икарус" в София Снимка: 24 часа

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Отговори за еврото: Защо вече никой не може да спекулира с курса