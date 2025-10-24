Даниел Митов: България ще продължи да дава своя принос за общата сигурност на Европейския съюз

България, като член на Шенген, ще продължи да дава своя принос за общата сигурност на Европейския съюз. Това каза министърът на вътрешните работи Даниел Митов в столицата по време на международната конференция "България в Шенген", част от поредица инициативи на Европейския съюз (ЕС) за отбелязването на 40-ата годишнина от подписването на Шенгенското споразумение.

В контекста на членството ни в Шенген гарантирането на вътрешната сигурност и тази по границите остава наш основен приоритет, допълни той. „След отпадането на контрола по вътрешните граници прилагаме пълен комплекс от компенсаторни мерки, благодарение на които не отчитаме промени в нивата на престъпността", каза министърът. Той допълни, че през ноември предстои България да премине през първата си периодична оценка по Шенген, вече в качеството си на пълноправен член. Очакваме положителни резултати, които да покажат отличната подготвеност на служителите за прилагането на шенгенското законодателство, заяви Митов.

България е инвестирала значителни средства за повишаване на сигурността на границите си чрез модернизиране на оборудването, техническата инфраструктура и информационно-комуникационните системи. Митов допълни, че Шенген допринася за икономическото развитие, транспортния сектор и туризма, за улесняването на преноса на стоки и за популяризирането на България като туристическа дестинация. Положителните развития ще имат дългосрочен ефект и ще се увеличават с течение на времето, каза министърът.

По силата на споразумението започна безпрецедентно в историята на континента сътрудничество и беше изградено общо пространство без граници. Шенген е най-яркият символ на европейското обединение, доверие и солидарност, каза вътрешният министър. Той посочи, че Шенген показва и споделена отговорност за опазване на външните граници, борба с престъпността и тероризма, и противодействие на нелегалната миграция. Членството на България носи ползи за гражданите и целия ЕС, допълни Митов, цитиран от БТА.