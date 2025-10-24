По-строги правила и контрол при разкопаването на улици и тротоари предвижда проект на нова наредба в Търговище

По-строги контрол и правила при разкопаването на улични настилки, тротоари и зелени площи предвижда проект на нова общинска наредба в Търговище. Тя е публикувана за обществено обсъждане в сайта на местната администрация, съобщават от пресцентъра на общината.

Новите текстове предвиждат ежегодно, в срок до края на октомври, в общината да се подават заявленията за разкопаване и строителството на различни мрежи за всяка следваща година. На тази база ще се изготвя и комплексен план за ремонтите в цялата община.

Мярката ще осигури по-добра координация между дружествата и общината, очаква се тя да намали разкопаванията и неудобствата за гражданите.

В случай на вече извършени основни ремонти на пътна настилка и прилежащите паркинги, уширения или пешеходни зони, няма да се издават разрешения за разкопаването им за срок от 2 години след ремонтите. Ако те са били извършени със средства от Европейските фондове, забраната ще важи за срок от 5 години.

С промените се въвежда и изискване дружествата да предоставят снимков материал на действителното състояние на обектите преди и след разкопаването им.

Предвиждат се по-високи глоби за нарушителите по наредбата. Санкциите за физическите лица ще са от 500 лв. до 2000 лв., вместо от 100 лв. до 1000 лв., както досега. За юридическите глобата е имуществена, в размер от 1000 лв. до 5000 лв.

По-високи ще са и депозитите, които фирмите и операторите внасят в общината преди да започнат строителство и разкопаване. За разкопаване на асфалтова настилка ще се заплащат 100 лв./кв. м, вместо сегашните 44 лв. За тротоари сумата ще бъде 50 лв./кв. м, спрямо актуалните в момента 41 лв.

Предвижда се новите текстове да влязат в сила от 1 януари 2026 г.