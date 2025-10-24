Задържаха двама, отглеждали нива с марихуана край село Поточница

При специализирана операция на Областната дирекция на МВР в Кърджали и Районното управление в Крумовград е била разкрита нива с наркотични растения, съобщават от пресцентъра на дирекцията на интернет страницата си.

На място, изолиран терен в коритото на реката в землището на село Поточница, полицията е задържала двама мъже на 41 г. и на 44 г., докато прибирали реколтата. Те са задържани за срок от 24 часа, по закона за МВР.

По първоначални данни в нивата били отглеждани около 200 растения с височина от 2 м до 2,90 м, които при направен наркополеви тест реагирали на марихуана. Растенията са изкоренени и иззети. На място е извършен оглед.

Образувано е досъдебно производство по текстове от Наказателния кодекс за незаконно отглеждане на растения от рода на конопа. Справка в НК показва, че текстът на обвинението предвижда наказание лишаване от свобода от две до пет години и глоба от пет хиляди до десет хиляди лева.

Процесуално-следствените действия по случая продължават под надзора на Районна прокуратура - Кърджали.