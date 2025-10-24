24-та авиационна база проведе успешна морска подготовка над Черно море

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

В периода 20 – 22 октомври 24-та авиационна база проведе полети над водна повърхност. Авиационна техника и личен състав се пребазираха от летището в Крумово на летището в Безмер и извършиха полети в акваторията на Черно море, източно от Бургаския и Созополския заливи.

Бяха използвани временни площадки в района на летището с отпаднала необходимост в Равнец и Военноморска база Атия.

В подготовката участваха хеликоптери AS Cougar, Ми-24 и Ми-17. Полетите се проведоха във взаимодействие и с осигуряване от Военноморските сили на Република България – Военноморска база Атия.

Екипажите изпълниха задачи по техника на пилотиране, вертолетоводене и аварийно-спасителни работи над водна повърхност с цел възстановяване, поддържане и повишаване на подготовката за полети над море.