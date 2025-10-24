30 глоби на пътя имал пияният Матей, който уби Мартин с мерцедеса си в събота

Обвиняемият се съгласи, че е по-добре да лежи в ареста

Софийският окръжен съд наложи постоянна мярка за неотклонение "задържане под стража" на Матей Кънчев, обвинен за причиняване на смъртта на Мартин Димитров при шофиране с превишена скорост след употреба на алкохол.

Искането за постоянното задържане беше внесено в съда след катастрофата от 18 октомври 2025 г. на пътя Златица-Челопеч, при която загина 23-годишният Мартин от село Антон.

Адвокатът на задържания заяви, че не се противопоставя на постоянното задържане за Матей, но подчерта, че по делото тепърва предстои изясняването на фактите. Съдът също подчерта, че разследването е на ранен етап и предстои изясняването на важни въпроси - дали двете коли - тази, управлявана от Матей и друга, управлявана от Венцислав Коленцов, са се изпреварвали, как точно е настъпил сблъсъкът, каква е била скоростта при удара. По време на делото стана ясно, че обвиняемият има санкции за над 30 нарушения на пътя, което според съда показва, че той създава рискове за останалите участници в движението. Задържаният Матей Кънчев изрази съгласие да бъде оставен за постоянно в ареста.

В случай на обжалване, делото за налагане на мярката за неотклонение ще се гледа пред Апелативен съд - София.