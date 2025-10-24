ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Съдът остави в ареста мъж, стопанисвал оранжерия с над 1300 растения канабис в автосервиз край Хасково

Съдебната палата в Хасково СНИМКА: prb.bg

Адвокатът на обвинения за държане с цел разпространение на високорисково наркотично вещество, поиска по-леката мярка за подопечния си заради влошеното му здравословно състояние. Съдът счете, че не са настъпили нови обстоятелства, които да са от значение за преразглеждане на взетата мярка, поради което искането за изменението ѝ е неоснователно. Постановлението гласи още, че наложената съдебномедицинската експертиза за здравословното състояние на задържания показва, че то е съвместимо с условията на арест и при необходимост може да се прибегне до съответната медицинска грижа.

Михайлов беше задържан в началото на август тази година след пожар в автосервиз край Хасково, след който се разкри, че в помещението има четири палатки с 1309 растения канабис с общото тегло от 10,3 килограма. Количеството беше изчислено на стойност 206 560 лева.

Определението на Окръжен съд - Хасково подлежи на обжалване и протест пред Апелативен съд – Пловдив в тридневен срок, пише БТА.

