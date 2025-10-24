Румен Радев: Отбранителната ни индустрия дава възможности за успешни международни партньорства

Доказалата се със своето качество и получила международно признание българска отбранителна индустрия предоставя отлични възможности за установяване на успешни партньорства и задълбочаване на двустранното сътрудничество с Виетнам в сферата на сигурността. Това заяви президентът Румен Радев, който посети заедно с генералния секретар на Централния комитет на Виетнамската комунистическата партия То Лам и ръководената от него делегация българската компания „Самел 90" АД. Това съобщиха от прессекретариата на президента.

То Лам е на посещение в България по покана на Румен Радев като на срещата си вчера двамата държавни ръководители приеха съвместна декларация за установяването на стратегическо партньорство между Република България и Социалистическа република Виетнам.

По време на посещението в „Самел 90" бяха представени произвежданите от компанията радиосмутители, безпилотни летателни системи, анти-дрон системи и бронирани автомобили. Румен Радев и То Лам проведоха среща с ръководството на компанията и се запознаха на място с производствения процес на безпилотни летателни системи.