Наркодилър е задържан в пазарджишко село

Дилър на наркотици е задържан при акция на служители от сектор „Противодействие на криминалната престъпност" при ОДМВР-Пазарджик. Това съобщи говорителят на полицейската дирекция в града Мирослав Стоянов.

Действията по разследване са осъществени под надзора на Окръжната прокуратура в областния град. Криминалистите извършили проверка на имот, намиращ се в пазарджишкото село Дебръщица. Било установено, че вътре 37-годишен жител на гр. Пазарджик съхранявал наркотични вещества с цел тяхното последващо разпространение. Открити са 7 вакуумирани плика със суха листна маса, която след направен полеви наркотест се оказала марихуана.

Общото количество на намерената дрога е 410 грама. Открити са още машина за вакуумиране и електронна везна. Мъжът е задържан в ареста за срок от 24 часа. Спрямо него е образувано досъдебно производство под наблюдението на прокурор от Окръжа прокуратура-Пазарджик.