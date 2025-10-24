ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Син заплаши родителите си с убийство в Септември

Син заплаши родителите си с убийство в Септември

Диана Варникова

[email protected]

1312
Полицейска кола Снимка: Архив "24 часа"

Млад мъж, проявил агресия спрямо родителите си, е задържан от служители на РУ-Септември. Вчера в полицейското управление в гр. Септември бил получен сигнал за семеен скандал, съобщи говорителят на Областната дирекция на МВР в Пазарджик Мирослав Стоянов.

Униформените установили, че 23-годишен септемвриец заплашил майка си и баща си със саморазправа, с палеж на къщата им и дори с убийство. Мъжът проявил тази си агресия в условията на домашно насилие.

Той е задържан за срок от 24 часа, а спрямо него е образувано досъдебно производство под надзора на Районната прокуратура в Пазарджик.

Полицейска кола

